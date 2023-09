Femminicidi, strage continua: una vittima ogni tre giorni

Le candele accese dalle colleghe e dai colleghi di Rossella Nappini a pochi metri da dove è stata uccisa. Rabbia, dolore. La violenza contro le donne è senza tregua. Un'intollerabile barbarie sociale che richiede un'azione più consapevole di prevenzione, concreta e costante. Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Corriere della Sera. A poche ore dall'approvazione definitiva alla Camera delle modifiche al Codice rosso. 79 femminicidi in Italia dall'inizio dell'anno. 7 nel Lazio. Prima di Rossella, Michelle Causo, Simona Lidulli, Pierpaola Romano, Yrelis Pena Santana, Agnese Oliva, Martina Scialdone. Nomi, storie, sorrisi, vite spezzate.

Nello stesso giorno in cui i colleghi del San Filippo Neri ricordavano Rossella il suo presunto assassino, Adil Harrati ha scelto il silenzio davanti al gip. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo fermo è stato convalidato. Per l'accusa l'operaio si era trasformato in uno stalker, dopo la fine della breve relazione con l'infermiera. Covava rabbia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti lunedì avrebbe portato con sé un coltello da cucina all'incontro con la donna in via Allievo al Trionfale. L'arma non è stata ritrovata. Ma chat e video lo incastrerebbero. Si parla di una ventina di fendenti. L'aggravante della premeditazione. Ancora da chiarire quale pretesto abbia usato l'uomo per la sua trappola.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo Maura Cossutta, presidente Casa Internazionale delle Donne