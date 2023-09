Gli spari a San Felice Circeo, non parlano i due maggiorenni

Il silenzio davanti al giudice del tribunale di Latina. Nessuna parola sul perché avessero deciso di passare insieme ad altri tre ragazzi quella notte di follia sparando da un auto in corsa ai passanti con una carabina ad aria compressa.

I due maggiorenni arrestati la notte tra giovedì e venerdì scorso dai carabinieri dopo la scorribanda, iniziata intorno alle 2 e mezzo a Terracina e conclusasi a San Felice Circeo un'ora dopo, hanno scelto di non dire nulla. Uno di loro, il più grande del gruppo, 21enne di Alatri, è conosciuto dai militari. Guidava con la patente sospesa ma soprattutto era amico di Omar Haoudi, il bersaglio dell'agguato di Alatri del 30 gennaio scorso dove ha perso la vita Thomas Bricca. Per questo il suo nome compare tra le carte dell'inchiesta.

I due ragazzi ora sono ai domiciliari, prossima udienza il 28 settembre. Denunciati a piede libero invece i due minorenni. E' caccia al quinto elemento riuscito a scappare dopo il fermo dei militari. Si indaga anche sui cellulari, per individuare eventuali complici.

7 le persone ferite dalla quindicina di colpi sparati dai 5 ragazzi prima di essere fermati dai carabinieri in viale Tittoni al Circeo: una guardia giurata, un uomo a spasso con il cane, una coppia di ragazzi. Chi colpito ad un orecchio, chi ad una spalla, chi alla nuca. Per fortuna tutte ferite non gravi guaribili in 10 giorni.

Il servizio di Davide Fiorani.