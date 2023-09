La bellezza nella cultura ebraica

Sarà la parola bellezza al centro della Giornata europea della cultura ebraica che si terrà a Roma domenica 10 settembre. La bellezza come senso trascendente del bello, in cui l'estetica è anche etica.



Si comincia domenica mattina con un incontro al Giardino del Tempio sulla bellezza delle Sefirot, la Torah letta attraverso mistica e tradizione cabalistica. Nel pomeriggio lo scrittore israeliano Assaf Gavron racconta come la bellezza è negli occhi di chi guarda, un punto di vista nutrito dall'apertura con cui la cultura ebraica ha pensato la soggettività in relazione alla vita quotidiana, come raccontano anche i testi del museo.



La comunità ebraica di Roma è tra le più antiche d'Europa, risale al secondo secolo avanti cristo, a prima del tragico evento che segna l'intera storia ebraica, la distruzione del tempio di Gerusalemme . Roma e Gerusalemme, uno scontro tra modelli culturali diversi che si protrarrà fino al nascere dell'idea moderna di nazione. E che tuttavia proprio qui a Roma hanno vissuto per secoli uno affianco all'altro. E mentre venivano chiusi nei ghetti, gli ebrei romani con la cultura si aprivano si aprivano allo scambio.



Nel servizio di Claudio Vedovati le interviste a Giorgia Calò, Direttrice Centro di cultura comunità ebraica di Roma, Claudio Procaccia, Direttore del Dipartimento Cultura della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, Presidente della Comunità ebraica di Roma