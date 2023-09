14 migranti ricoverati negli ospedali romani dopo dopo grave incidente sull'A1

Sono 14 i migranti feriti e ancora ricoverati negli ospedali romani a seguito dello scontro tra il pullman, organizzato dalla Prefettura di Agrigento, e un autotreno sull'autostrada A1, tra Guidonia Montecelio e Roma nord.



Nessuno di loro è in pericolo di vita, nonostante il pullman si sia ribaltato.

Immediato l'intervento di 10 ambulanze del 118. Lunghe le operazioni di soccorso. Nulla da fare per i due autisti del pullman.



I due feriti più gravi sono stati ricoverati nel corso della notte in codice rosso, uno al Gemelli e un altro al policlinico Umberto I.



Per il primo, al Gemelli - un uomo di 65 che ha subito traumi vari - la prognosi è poi stata sciolta e il paziente dichiarato fuori pericolo.

Il secondo, all'Umberto I, è un giovane che rimarrà sotto osservazione ancora per 24 ore, ma i medici ritengono che possa essere presto dimesso.



Altri 12 migranti sono stati ricoverati in codice giallo in 8 ospedali diversi, di Roma e dintorni.

Uno al Sandro Pertini, uno al Sant'Andrea, tre a Monterotondo, uno al Policlinico Casilino e due a quello di Tor Vergata, uno al San Pietro, uno al San Filippo Neri e ancora due al Policlinico Gemelli.



Altri 35 sono stati visitati sul luogo dell'incidente. E sono risultati illesi.



I migranti in viaggio erano 49.

Erano sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa e ieri erano partiti in pullman da Porto Empedocle diretti ai centri di accoglienza del Piemonte.