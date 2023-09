Topi a Roma. Scatta la polemica sulla derattizzazione

Nell'XI municipio la cittadinanza lamenta di trovarsi continuamente a tu per tu con i topi. E la questione derattizzazione a Roma è ancora sotto i riflettori. La Lega ha presentato un'interrogazione al sindaco e al dipartimento di tutela ambientale perché si intervenga urgentemente.

La risposta al capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori da parte dell'assessora all'ambiente del Comune di Roma Sabrina Alfonsi non si è fatta attendere: “In merito alle dichiarazioni del capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori sulla questione delle derattizzazioni voglio precisare che il Dipartimento Tutela Ambientale sta ultimando le procedure tecnico-amministrative di affidamento dell’accordo quadro per le attività di disinfestazione e derattizzazione. Tali servizi sono stati, nel frattempo, regolarmente svolti attraverso un accordo transattivo stipulato con AMA." Nel frattempo topolini erranti continuano il loro andirivieni nelle vie di Roma.