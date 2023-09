Riunioni, pulizie e lavori in corso, interventi di adeguamento negli edifici e il caro libri che si fa sentire. Tra problemi e novità istantanee alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico a Rieti. Si attende il suono della prima campanella per i 18,300 studenti e studentesse della provincia. Tra i nodi da sciogliere, anche qui le nomine in ruolo.