Una festa per i diritti delle famiglie arcobaleno

Le famiglie sono di tanti tipi, ma non tutte hanno gli stessi diritti, Ed è la richiesta di un maggior rispetto delle differenze ad ispirare il festival “Love and Equality”, dove le persone s'incontrano per conoscere le gioie delle famiglie arcobaleno, ma anche le difficoltà che genitori e figli di due mamme e due papà spesso incontrano sul fronte dell'accettazione sociale, e che condividono con le famiglie degli immigrati.

Una domenica a Piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino di Roma, per discutere, raccontare e divertirsi. A sostegno dell'iniziativa l'Ufficio anti discriminazione del Consiglio dei Ministri. Presente anche il comune di Roma.

Nel servizio di Mauro Scanu le interviste ad Alessia Crocini, presidente Famiglie Arcobaleno, e a Marilena Grassadonia, Coordinatrice diritti LGBT+ di Roma Capitale.