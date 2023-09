Woman in charge on tour

Il ritorno sul palcoscenico romano di Virginia Raggi dopo un lungo periodo di silenzio. L’ex sindaca glissa sul suo futuro politico e sulla sua possibile candidatura alle europee.

“Concentriamoci sull’oggi”, dice. L’ oggi è “Women in charge on tour”, di cui Raggi è presidente. Un progetto itinerante che fa tappa nella Capitale e che promuove l'emancipazione delle donne nel mondo del lavoro e la parità di genere in ogni ambito.

La conciliazione dell’essere mamma e lavoratrice, stipendi uguali a quelli degli uomini, la valorizzazione delle capacità imprenditoriali delle donne, tra i temi dell’incontro. Le proposte verranno raccolte in un libro bianco da consegnare al Governo, annuncia Raggi.

Si parla anche di indipendenza economica, obiettivo fondamentale anche per aiutare le donne vittime di violenza. Al Tempio di Adriano intervengono anche l’assessora capitolina alle pari opportunità, Monica Lucarelli e Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma.

Tocca poi alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Roccella parla della certificazione di genere, il riconoscimento alle imprese che garantiscono reali condizioni di parità. Oltre 500 aziende italiane hanno già ottenuto la certificazione sulle 800 previste entro il 2026.

Nel servizio di Ilaria Dionisi le interviste a VIRGINIA RAGGI pres. "Women in Charge on Tour", LORENZO TAGLIAVANTI pres.Camera di Commercio Roma, MONICA LUCARELLI assess.Pari Opportunita' comune di Roma, EUGENIA ROCCELLA ministro Famiglia,Natalita' e Pari Oppurtunita'.