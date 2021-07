Martina Carraro conquista la finale nei 100 rana

Sette ore di fuso orario con Tokyo 2020, ma la notte ligure brilla fin dall'alba in questa giornata olimpica. Poco prima delle 4, ora italiana, la genovese Martina Carraro ha conquistato la finale nei 100 metri rana e raggiunto l'obiettivo che si era prefissata, entrare tra le otto dell'ultima, emozionante, vasca verso le medaglie. Ora l'attesa è tutta per la gara decisiva, in programma nella sessione che comincerà alle 3:30 (sempre ora italiana) di martedì 27 luglio. La finale dei 100 metri rana donne è prevista alle 04:17. Tornando alla semifinale, Martina Carraro ha toccato in 1'06"50. L'idea è che possa avere ampi margini, visto l'1'05"85 nuotato in batteria.