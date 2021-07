Le gemelle genovesi sfiorano il podio

Asia e Alice D'Amato

Quarto posto per l'Italia nella finale a squadre femminile di ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Tokyo con le gemelle genovesi Asia e Alice D'amato. Insieme a Vanessa Ferrari e Martina Maggio le ginnaste azzurre hanno sfiorato il podio chiudendo al quarto posto con il punteggio di 163,368. Oro alla rappresentativa russa (169.528), argento agli Stati Uniti (166.096), bronzo alla Gran Bretagna.

Italia mai così in alto dai giochi di Amsterdam del 1928, quando conquisto' un bronzo nella ginnastica artistica femminile. Per le azzurre dunque un ottimo risultato. Le nostre ragazze hanno mancato il podio per soli quattro decimi nel punteggio finale.