La risposta dei più giovani: 4.908 prenotazioni

Coda per la vaccinazione a Moneglia

Sono 24.374 i ragazzi tra i 12 e i 17 in Liguria che hanno aderito alla campagna vaccinale. Da lunedì è partito il canale dedicato e in 4 giorni ha registrato 4.908 prenotazioni. Per incentivare la vaccinazione di questa fascia di popolazione, ha preso il via oggi da Moneglia il nuovo tour di "Gulliver 4 Teens – By the sea" nel Tigullio, dedicato proprio a questa fascia d'età



"Portare la vaccinazione anti covid nei luoghi più frequentati dai ragazzi e dalle loro famiglie durante l'estate - ha detto il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - risponde esattamente alla richiesta che ho fatto ai direttori generali di individuare per il mese di agosto anche postazioni facilmente raggiungibili, nei luoghi di maggior transito turistico e di passeggio. In questo modo i nostri medici specialisti sono facilmente a disposizione dei giovani e dei loro genitori, per rispondere alle loro domande e spiegare loro l'importanza del vaccino anche per gli under18, che oggi, dopo un anno e mezzo di restrizioni dovute alla pandemia, hanno una vita sociale più intensa e sono purtroppo meno coperti dalla vaccinazione".

Ogni giovedì, venerdì e sabato l’ambulatorio mobile della Asl4, con un’equipe dedicata a bordo, comprensiva di uno specialista, farà tappa nelle località costiere del Tigullio, da Moneglia a Riva Trigoso, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure per terminare a Portofino e tornare nei giorni successivi per eseguire i richiami dei vaccini a MRNA. Il camper stazionerà dalle 16.00 alle 20.00 in luoghi centrali lungo il litorale individuati dalle amministrazioni comunali, che raccoglieranno nei giorni precedenti le richieste di vaccinazione. Sarà possibile vaccinarsi anche in accesso diretto: trattandosi di minori sarà sempre necessaria la presenza di un genitore con delega scritta dell’altro. Un progetto che prosegue la campagna vaccinale di prossimità sul territorio del Tigullio, parallelamente alla concentrazione dal mese di agosto sull’hub Stelmilit di Caperana a Chiavari di tutte le prime dosi.



“L’iniziativa permette di proseguire secondo gli indirizzi regionali la compagna vaccinale avviata alcuni mesi or sono per gli adolescenti con la prenotabilità nei tre hub permanenti di Rapallo, Chiavari e Sestri levante, con cui è stato raggiunto il 20 % di prime dosi somministrate ai 6700 ragazzi tra 12 e 18 anni residenti nella nostra Asl - ha commentato il direttore generale Paolo Petralia- , e si prefigge di raggiungere in maniera capillare gli oltre 5000 che mancano prima dell’inizio della scuola”.