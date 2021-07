Morto alpinista di Ceriale

La cima di Fremamorta

Si chiamava Michele Vallarino, aveva 66 anni, l'uomo precipitato mentre tentava di scalare la cima Fremamorta a 2.700 metri di altitudine, nel Comune di Valdieri, in val Gesso (CN). In pensione dal 2018 e con la passione per la montagna, è scivolato per alcune decine di metri subito prima di raggiungere la vetta. E' stato un compagno di cordata a dare l'allarme con il suo cellulare. I parenti della vittima hanno raggiunto per il riconoscimento della salma l'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove l'alpinista è morto poco dopo l'arrivo.



Il sindaco di Ceriale, Luigi Romano, ha espresso "sgomento e lutto a nome di tutta la comunità". Vallarino era un ex dipendente dell'Ufficio Tributi del Comune.