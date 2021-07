Alberto Razzetti

Appena sei centesimi. E Alberto Razzetti non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 200 misti ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nella notte italiana, l'azzurro ha chiuso al quinto posto la sua semifinale, nuotando in 1'57"70. L'atleta lavagnese delle Fiamme Gialle ha realizzato il nono tempo complessivo.