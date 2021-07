Samp, Faggiano è il nuovo ds

Il presidente Massimo Ferrero e l'U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Daniele Faggiano, che si è legato alla società in qualità di direttore sportivo fino al 30 giugno 2023. Nel contempo il club comunica che Carlo Osti, già direttore sportivo blucerchiato dal dicembre 2012, assume la carica di responsabile delle aree tecniche fino allo stesso 30 giugno 2023.

Ora è ufficiale:. Lo ha annunciato il club blucerchiato con una nota:La Sampdoria è reduce dalla vittoria in amichevole per due a zero con il Piacenza a Temù (BS). Contro la compagine emiliana che milita in Lega Pro, la squadra di D'Aversa ha confermato il momento di crescita nel terzo test stagionale, con una doppietta di Fabio Quagliarella al 31' e al 41' del primo tempo. Nella ripresa Caprari e La Gumina hanno anche colpito due legni della porta avversaria.