A10 anticipata a domenica la riapertura

Il cantiere sull'a10

Una giornata infinita sulla A10 con code che hanno raggiunto i 15 chilometri sull'unica corsia per senso di marcia tra Genova Aeroporto e Genova Prà. In serata la buona notizia i lavori previsti inizialmente sino al 25 agosto termineranno in anticipo e domenica 22 verrà riaperta la carreggiata in direzione Savona.

Una settimana che non sarà facile per chi viaggia, oggi code già dal mattino. Prima 2 km intorno alle 8. Poi 4 e a metà mattinata 8 km a partire da Arenzano. Le code hanno raggiunto i 14 km a partire da Varazze. Personale di Aspi ha distribuito acqua lungo la coda in avvicinamento al cantiere in direzione Genova e allestito anche un maxischermo in porto per informare le persone che sbarcano dai traghetti delle condizioni dell'autostrada. Disagi anche sulla A26 verso Genova: da Masone fino a 5 km di coda. Molti i mezzi pesanti presenti.

Disagi anche sull'Aurelia con incolonnamenti dalla fine del rettilineo di Cogoleto in direzione Genova.

Il traffico maggiore è previsto però con i rientri dalle ferie. Nei prossimi giorni Autostrade ipotizza code di 10-15 km in direzione Genova e 4 Km in direzione Savona. Per le auto l'alternativa è rappresentata dall'Aurelia. I mezzi pesanti non hanno scelta: per loro divieto di circolazione sulla viabilità comunale.

Potenziati i canali informativi, in strada mezzi di pronto intervento, in caso di incidenti e guasti.

Nelle gallerie Provenzale, Torrazza e Prà si alternano un centinaio di persone per ogni turno di lavoro.

Ma per la rete ligure i disagi non sono certo finiti. Nuovi cantieri a partire dal 23 agosto in zona Albissola sulla galleria Ranco e sulla A12 per le gallerie Santa Giulia e Maddalena.



Nel video la diretta dal cantiere di Simone Gorla e il racconto della giornata di Fabrizio Assandri