Caputo alla Samp

Colpo della Sampdoria in questa ultima giornata di mercato estivo con l'acquisto dell'attaccante Francesco Caputo dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto. per il giocatore che in maglia neroverde ha collezionato in due stagioni 64 presenze e 32 gol , fino ad arrivare in nazionale, un contratto triennale. La Samp paghera' 500mila euro per il prestito, poi fissato obbligo del riscatto a 3,5 milioni in base a obiettivi che saranno facilmente raggiungibili : Per Caputo un ritorno in Liguria dopo gli anni felici alll'Entella in serie B che lo avevano rilanciato verso il calcio maggiore.