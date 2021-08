Covid, 78 nuovi positivi e 1 morto

Ricovero paziente Covid all'ospedale San Martino

Sono 78 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 1.406 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 971 tamponi antigenici rapidi. Nove casi sono a Imperia, 16 a Savona, 44 a Genova, 2 nel Tigullio, 7 alla Spezia. Negli ospedali ci sono 2 pazienti in più di ieri, per un totale di 85, di cui 10 in terapia intensiva, dove ieri erano 12. Una persona è morta, si tratta di uomo di 77 anni di Sanremo.



Sono saliti a 1.873.944 i vaccini anti covid somministrati in Liguria (il 92% delle dosi consegnate) per un totale di 839.990 liguri vaccinati con ciclo completo, pari al 55% della popolazione. Lo riferisce il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. I liguri che al momento hanno ricevuto solo la prima dose sono 193.964. La copertura con almeno una dose in Liguria sale a 1.033.954 cittadini, il 68,4% della popolazione.