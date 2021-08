Consulenti procura, "75% tunnel fuori legge" fino al 2020

Nuovi documenti in procura, secondo cui fino al 2020 il 75 % dei tunnel liguri non era a norma. Così il pool di esperti nominati per una nuova consulenza. A chiederla la Procura di Genova, con i pm Walter Cotugno e Stefano Puppo, coordinati dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto, nell'inchiesta sul crollo della galleria Bertè. Il distacco di materiale avvenne nel dicembre 2019 in A26. Sono 21 gli indagati nell'inchiesta sulle gallerie, a vario titolo, per crollo colposo, falso, attentato alla sicurezza dei trasporti e inadempimento di contratti di pubbliche forniture. L'indagine verrà chiusa in autunno.