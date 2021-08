Genoa sconfitto dal Napoli, la Samp pareggia con il Sassuolo

Non è bastata una bella prestazione, da squadra, come aveva chiesto Ballardini alla vigilia. Nella gara delle 18:30 il Genoa è uscito sconfitto dal Napoli, 2 a 1 per i partenopei di Spalletti. Gli episodi chiave: al 39' il vantaggio Napoli, con il diagonale di Fabian Ruiz. Nella ripresa, dentro Pandev e gol, proprio del macedone, al 56'. Sarebbe stato l'1-1, ma dopo un lungo consulto Var l'arbitro Di Bello ha invalidato la rete per il precedente contatto tra Buksa e il portiere Meret. Il pareggio, stavolta validissimo, è arrivato al 69' con un'azione avvolgente conclusa da Cambiaso, il giovane genovese, in rete per l'1-1. La rete decisiva all'84', punizione di Mario Rui, girata di testa del neo entrato Petagna e gol vittoria per il Napoli.

Sempre alle 18:30, pareggio ostinato a Reggio Emilia, dove Sassuolo-Sampdoria è terminata 0-0. Blucerchiati in emergenza attacco, con il solo Quagliarella davanti, Candreva, Verre e Damsgaard a supporto del capitano. Mattatore della serata, Audero. Il portiere ha chiuso la saracinesca e salvato più volte il risultato. Reti inviolate e un punto importante prima della pausa di campionato.