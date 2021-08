Allenamenti al Centro Signorini per il Genoa, primo a esordire in campionato, sabato 21 agosto alle 18:30 con l'Inter campione d'Italia, allo stadio Giuseppe Meazza. Il primo impegno ufficiale per i rossoblu sarà però in Coppa Italia, venerdì 13 agosto alle 18. Ufficiale il tabellone, per cui i giocatori di Ballardini affronteranno la vincente di Perugia-Sudtirol, in campo domenica 8 agosto alle 19:00.