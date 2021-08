Non ci sono più rischi per persone e abitazioni a Ciantagalletto, in provincia di Savona, dove questa mattina gli elicotteri regionali provenienti da Spezia e Genova sono intervenuti per la bonifica del rogo scoppiato ieri pomeriggio. Sul posto - fa sapere la Regione in una nota- continuano a lavorare le squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo di Bergeggi, Vado, Savona e Albissola Superiore.