Si chiamava Mauro Bariani, aveva 44 anni, l'ingegnere di Chiusanico morto nello schianto frontale tra la sua moto e un camion cisterna, ieri pomeriggio, in una curva della Statale 28 vicino a Chiusavecchia, nell'Imperiese, nei pressi del bivio per Gazzelli. La moto dell'uomo è rimasta incastrata sotto l'autobotte che trasportava olio. L'autista del mezzo pesante è indagato per omicidio colposo.