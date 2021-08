Ordinanza anti alcol in corso Italia, a Genova. Esclusa Boccadasse

Genova, la stretta sugli eccessi arriva nella settimana che porta a Ferragosto. L'ordinanza anti alcol del Comune vieta fino al 30 settembre il consumo e la detenzione notturna di bevande alcoliche nel tratto di corso Italia fra via Casaregis e la chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse. La comunicazione in una nota di Palazzo Tursi:



"Il sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta degli assessori al commercio Paola Bordilli e alla sicurezza Giorgio Viale, ha firmato un’ordinanza che vieta la detenzione e il consumo di bevande alcoliche in corso Italia, ogni giorno dalle 00.00 alle 07.00 del giorno successivo e fino al 30 settembre 2021, al di fuori delle superfici di somministrazioni autorizzate".



Dalla mezzanotte si potrà bere solo nei locali, sia sul lungomare che in alcune aree circostanti: via Cappello, via Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione e lungomare Lombardo, via Minzoni, via Campanella. Per i trasgressori, sanzione di 500 euro.