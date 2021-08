Cingolani e i sindaci

La mappa del Parco come è oggi

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani incontra i sindaci coinvolti nel progetto di ampliamento del Parco di Portofino.

Era stato il ministro, la scorsa settimana, a definire i nuovi confini del parco applicando la sentenza del Tar del Lazio, dopo tre anni di tentativi falliti per trovare un accordo fra le amministrazioni locali.

Nel passaggio, da regionale a nazionale, la superficie crescerebbe ad oltre 5300 ettari e coinvolgerebbe il territorio di altri 8 Comuni oltre ai 3 storici (Camogli, Santa Margherita e Portofino). Per la maggior parte degli 11 sindaci, la decisione è inaccettabile perché calata dall'alto, preoccupa una gestione affidata non a rappresentanti locali e l'eccesso di vincoli che potrebbero bloccare le attività.

La proposta di mediazione è un parco nazionale da 1402 ettari, che amplia di 400 ettari quello già esistente, annettendo anche l'area marina protetta.

All'appuntamento, alle 11 in prefettura a Genova, con il ministro partecipano il presidente dei Regione Liguria Giovanni Toti e il vicepresidente con delega ai Parchi Alessandro Piana, oltre ai sindaci degli 11 comuni coinvolti e il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai.