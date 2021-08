Rio Maltempo: tombinatura da rifare

Il cantiere Aster sul Rio Maltempo a Certosa

Sono iniziati, a Genova, i lavori di messa in sicurezza del rio Maltempo, che attraversa il quartiere di Certosa per sfociare nella sponda sinistra del torrente Polcevera.

Il rio, che nel suo tratto intermedio passa sotto via Piombelli, ha provocato danni alla volta.

L'intervento del Comune di Genova affidato ad ASTer, l'Azienda dei Servizi Territoriali, è suddiviso in tre fasi: scoperchiamento del rio; rinforzamento dei due muri laterali della tombinatura (le cosiddette “spalle”); rifacimento della soletta sovrastante.

Il primo lotto interessa il tratto compreso tra il civico 12 di via Piombelli e l’ingresso del parcheggio di via Palli, nella parte a monte del rio Maltempo. Per consentire i lavori e garantire la viabilità nella zona istituito il doppio senso di marcia del sottopasso di via Tasso. La conclusione del primo lotto di lavori è prevista per fine ottobre.