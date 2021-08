Samp, verso l'amichevole con l'Hellas

Fabio Quagliarella, attaccante Sampdoria

Ripresa degli allenamenti per la Sampdoria, che si è ritrovata al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” per una singola seduta mattutina. Domani, venerdì, si replica: ancora allenamento al mattino, alla vigilia dell'amichevole fissata per sabato 7 agosto con l'Hellas Verona, calcio d’inizio alle ore 19.00, allo stadio “Fortunati” di Pavia. La Lega Serie A nel frattempo ha comunicato gli orari dei trentaduesimi di Coppa Italia. La Sampdoria affronterà la vincente di Alessandria-Padova, alle ore 21.00 di lunedì 16 agosto, al “Ferraris” di Genova. L'esordio in campionato è fissato per lunedì 23 agosto: ore 20:45, la difficile sfida con il Milan a Marassi.