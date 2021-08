Sono 114 i sanitari in Liguria che ad oggi non hanno accettato di sottoporsi alla vaccinazione e che, dopo l’entrata in vigore del DL 44, sono stati sospesi senza stipendio o spostati a servizi non a contatto con i malati. La comunicazione arriva dalla Regione Liguria, dove il totale dei sanitari in servizio è di 25.000 unità.