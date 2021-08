Spezia, ritorno a Follo

Dopo oltre 20 giorni di ritiro tra Prato allo Stelvio e Ronzone, lo Spezia è tornato in Liguria, sul terreno del ‘Comunale’ di Follo. Seduta mattutina individuale per la squadra di mister Thiago Motta, domani venerdì di riposo per gli aquilotti, che torneranno a lavorare sabato mattina a Follo. Nel frattempo l'esordio in gara ufficiale è fissato con la prima di Coppa Italia, venerdì 13 agosto in trasferta a Pordenone, in campo alle 17:45 per i 32esimi. In campionato, invece, prima lunedì 23 agosto alla Sardegna Arena. Ore 18:30, di fronte il Cagliari.