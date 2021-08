Vaccinazioni, estremo ponente in ritardo

Un open day nell’entroterra imperiese per recuperare al basso tasso di vaccinazioni nel territorio. Questa la soluzione che sembra prospettarsi per rimettere in linea diverse piccole realtà, concentrate soprattutto in valle Arroscia, nella vicina Valle Impero e anche sulle alture ventimigliesi.

In questa zona oltre metà della popolazione non ha ricevuto nemmeno una dose. Secondo i dati forniti da Liguria Digitale, nella classifica regionale dei centri con il minor tasso di persone immunizzate, almeno parzialmente, al primo posto c’è infatti Vessalico, 260 abitanti, con il 44,5%. Come la vicina Ranzo (550 residenti), con il 45%. Poi altre località come Apricale, Airole, Caravonica e Aquila d’Arroscia. Messe al sicuro le fasce più deboli, sembrano proprio quelle più giovani le più difficili da intercettare. Asl1 concorda perciò con l’idea di open day dedicati.