Vaccini, accesso diretto per insegnanti e under 18

Insegnanti e fascia dei giovani con meno di 18 anni, apre lunedì 23 agosto in Liguria la linea di vaccinazione con accesso diretto dedicata al mondo della scuola, in vista, anche, della ripresa delle lezioni. Luoghi e orari dove sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione:

Stazione ferroviaria di- da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13Palabigauda di- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14Palasalute di- da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19Sede ASL1 di via LambogliaLU-MA-GI-VE 9-14 solo per personale scolasticoPalacrociere di- da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19Hub Santa Caterina di- sabato, dalle 9 alle 19Sala Chiamata del Porto- da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13Teatro della Gioventù- da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13Hub San Francesco di- da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15(Ospedale via San Pietro, area primo soccorso) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15(Uffici Comunali, viale Dante) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate di- da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20Hub ex Fitram della- da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12Hub San Bartolomeo di- da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12