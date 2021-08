I primi 8 afghani a Genova

"La mia famiglia è in pericolo, se non riescono a fuggire i talebani li uccideranno" lo dice in inglese accompagnando le parole con ampi gesti il 18enne scappato dall'Afghanistan con la sorella. E' uno degli otto profughi arrivati da Kabul a Genova. Un ponte aereo li ha portati prima a Roma e poi nella notte tra mercoledì e giovedì in autobus fino ad Albaro, nella residenza Santa Dorotea. Due nuclei familiari con due minori, arrivati terrorizzati, ha spiegato il responsabile dell'accoglienza Luciano Alessi. Molti di loro infatti hanno provato sulla propria pelle la violenza dei talebani. Provare a ribellarsi può significare la morte: "Mio padre ingegnere si è opposto alle loro richieste e lo hanno ammazzato " è la drammatica testimonianza di questo giovane.



I profughi dovranno stare in quarantena fino a martedì prossimo,e dopo l'esito del tampone saranno ricollocati.

Gli abitanti di Albaro hanno portato loro anche giochi e tanta solidarietà, restituendo così qualche sorriso ai profughi. La macchina dell'accoglienza ligure intanto si è messa in moto. I prefetti si stanno attrezzando per accogliere fino a un massimo di 350 profughi in diverse strutture diffuse sul territorio regionale. Probabilmente saranno quindi redistribuiti i 206 profughi già arrivati a Sanremo, oltre agli 8 di Genova. Anche Anci fornirà un elenco di strutture idonee, piena disponibilità è arrivata anche dal Terzo settore, Caritas in testa. A Sestri Levante sono arrivati 18 afghani. Al seminario arcivescovile del Righi sono invece pronti 70 posti per accogliere famiglie, con 20 letti riservati ai bambini.