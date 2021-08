L'allerta gialla resta solo in Val Bormida fino alle 18

Una serra a Bevera, sulle alture di Ventimiglia distrutta dalla grandine

L'agenzia Arpal ha confermato la cessazione dell'allerta gialla alle 15 su centro e levante (settori B, C, E), ma l'ha prolungata fino alle 18 in Val Bormida (zona D).



Rovesci a carattere temporalesco nella notte hanno interessato diverse zone della regione: coinvolto dapprima il Ponente con intensità localmente forte (31.4 millimetri in un’ora a Pizzeglio, nel comune di Castel Vittorio provincia di Imperia), grandine e colpi di vento (67 km/h la raffica misurata a Monte Maure, nel comune di Ventimiglia); successivamente i fenomeni si sono spostati verso Levante con qualche episodio moderato come rileva la stazione Omirl di Sella Giassina, nel comune di Neirone (Genova), dove sono caduti 25.6 millimetri di pioggia in un’ora di cui ben 16.4 in 15 minuti e 8.2 in 5 minuti. Tra gli altri dati, 18.4 la cumulata oraria a Bargagli (Genova), 16.8 ad Alassio (Savona).



Nel video i danni della grandinata notturna su una serra a Bevera, sulle alture di Ventimiglia.

watchfolder_TGR_LIGURIA_WEB_MUTO DANNI GRANDINE.mxf

Da segnalare il rinforzo dei venti, in prevalenza meridionali, con raffiche che hanno toccato i 93.6 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) mentre il mare è molto mosso con moto ondoso in aumento. Le condizioni meteo sono in miglioramento a Ponente mentre permangono addensamenti irregolari sul settore centrale e nuvolosità più compatta a Levante.