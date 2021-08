Inchiesta sulla morte della piccola Dettely

Spezia, Ospedale Sant'Andrea

Dettley ha solo tre anni. Si è sentita male domenica sera dopo un'intera giornata trascorsa a giocare in spiaggia e ai giardinetti. Arrivata a casa ha accusato all'improvviso dolori fortissimi allo stomaco tanto che i genitori l'hanno portata al Pronto Soccorso del Sant'Andrea. "Siamo ritornati anche il giorno dopo- denunciano i genitori- ma per due volte ci hanno rimandato a casa". ll terzo giorno la piccola è stata trasferita al Gaslini, in piena notte, ma ormai era troppo tardi. Dettley è stata operata d'urgenza, ma il cuore non ha retto. La Procura ha aperto un'inchiesta sul caso per appurare se ci sia stata una sottovalutazione da parte dei medici o se si tratti di una tragica fatalità non evitabile.