"No Green Pass", Assoutenti pronta a denunciare

La sala di attesa della stazione ferroviaria di Genova Principe

"Chi domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni o ritardando la partenza dei treni, va arrestato in flagranza di reato e perseguito per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio". Lo scrive in una nota Assoutenti che si dice pronta a una raffica di denunce contro i No Green pass che hanno annunciato per domani manifestazioni in tutta Italia.



"Viminale, Prefetti e forze dell'ordine di tutta Italia devono attivarsi per garantire domani la circolazione ferroviaria e impedire che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari - scrive nella nota il presidente Furio Truzzi - Chiediamo alle autorità competenti di assicurare alla giustizia chiunque domani bloccherà stazioni e treni, e siamo pronti a presentare una raffica di denunce alle Procure della Repubblica di tutta Italia".



Assoutenti, infine, esprime solidarietà al prof. Matteo Bassetti, al giornalista Francesco Giovannetti e a tutti coloro "che hanno subito minacce ed aggressioni da soggetti contrari al Green pass, e ritiene che tali episodi di violenza, unitamente alle proteste indette per domani, rappresentino un pericolo per la democrazia e nulla abbiano a che vedere con il sacrosanto diritto di protesta e manifestazione".