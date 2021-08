Morte di "Bacco", aperta una inchiesta

Francesco "Bacco" Doberti

La procura di Savona ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesco 'Bacco' Doberti, il ristoratore savonese scomparso martedì mattina e il cui cadavere è stato trovato da alcuni camionisti nella vegetazione dietro l'autoporto di Savona. la scomparsa di Doberti era stata denunciata tre giorni fa, quando sono partite le ricerche. Il magistrato ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso, autopsia che verrà svolta martedì. L'esame esterno del cadavere non ha evidenziato segni di violenza.