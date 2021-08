A10, su quattro corsie tra Aeroporto e Prà

Il cantiere sull'a10

Un ritorno, almeno per ora, alla normalità: è terminato questa mattina alle 5 il cantiere aperto lunedì scorso sulla A10 per la messa in sicurezza di tre gallerie. Dopo giorni di disagi e code, la peggiore lunedì quando si sono raggiunti fino a 15 chilometri, la viabilità sull'autostrada tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Prà è tornata a scorrere regolarmente, cinque giorni in anticipo rispetto alle previsioni iniziali: è stato infatti eliminato lo scambio di carreggiata che anche ieri ha creato rallentamenti.



I lavori eseguiti da Pavimental, azienda partecipata di Aspi, hanno visto impegnata una task force di 120 operai attiva 24 ore su 24, 20 maxi-camion utilizzati per un impegno economico superiore ai 6 milioni di euro.

Lavori necessari, ma intanto si contano i danni economici causati dai cantieri: Trasportunito ha calcolato una perdita di 180 mila euro in cinque giorni per i soli extra-costi dei mezzi pesanti che da Sampierdarena a Prà hanno dovuto allungare il proprio viaggio di 122 chilometri a tratta. E i disagi non sono finiti. Il programma di manutenzione delle gallerie in A10, A12, A26 e A7 proseguirà nei prossimi mesi. Per limitare il caos, l'80% dei lavori verrà eseguito in notturna. E l'ispettore del ministero Placido Migliorino ha già avvertito: "Sono necessari lavori pesanti ancora per 5 anni". La tregua cantieri, insomma, è soltanto temporanea.



Nel video Italo Menegola, direttore tecnico di Pavimental