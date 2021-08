Minacce a Bassetti, otto persone denunciate

Matteo Bassetti

Sono otto le persone identificate e denunciate finora dalla Digos di Genova per le minacce via social all'infettivologo Matteo Bassetti. Il professore negli ultimi mesi ha presentato, tramite il suo legale Rachele De Stefanis, una ventina di querele per i continui attacchi. "La situazione sta ormai diventando insostenibile, e faremo tutto ciò che è necessario per tutelarci - spiega l'avvocato -il legale - E' necessario che la magistratura intervenga, il mio assistito non si sente più sicuro". Per il professore già dallo scorso dicembre era stata disposta la sorveglianza dinamica.



"Non mi interessa la scorta e non ho paura. Il problema è che lo Stato deve perseguire queste persone rapidamente e dando segnali forti. Se uno minaccia sui social va immediatamente perseguito a norma di legge. Chiedo che la magistratura intervenga subito. Non possiamo dare la scorta a tutti, ma ci vogliono posizioni chiare contro queste persone che delinquono. Finché non c'è una presa di posizione forte di magistratura e stato contro queste forme di violenza, continueremo a avere problemi". A parlare, dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dai no Vax, lo stesso Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genovai, ad Agorà Estate, su Rai Tre. "La mia casa e il mio ospedale sono già sotto sorveglianza e quando esco o rientro sono accompagnato", spiega Bassetti, che è sotto sorveglianza attiva di terzo livello e ricostruisce così il crescendo di minacce di cui è stato vittima: "la prima denuncia alla Digos di Genova risale alla prima settimana di gennaio del 2021. E' stato un crescendo che prima ha riguardato Facebook e i social, poi le lettere anonime in ospedale, quindi telefonate anonime, anche nel luogo di lavoro di mia moglie, poi la chat telegram con il mio numero e infine l'aggressione per strada l'altra sera con toni veramente violenti. Credo sia un errore della politica, delle forze di polizia e della magistratura considerarli come folcloristici detrattori dei vaccini. Qui - conclude - ci sono organizzazioni criminali e come tali vanno perseguite".