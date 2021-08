Francesco Bocciardo in vasca

Alle Paralimpiadi di Tokyo, dopo due medaglie d'oro nei 100 e nei 200 stile libero, Francesco Bocciardo non brilla nei 100 rana. Il genovese si e' piazzato ultimo, all'ottavo posto in una finale che non era nelle sue corde, ma comunque ha onorato con la sua presenza. Tornera' in vasca mercoledi nei 50 stile.