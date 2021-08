Campagna vaccinale, il bilancio della Regione Liguruia

Nel giorno dell'entrata in vigore del green pass, regione Liguria fa un bilancio delle vaccinazione mostrando in conferenza stampa - prima di metterli a disposizione nelle prossime settimane - i dati in tempo reale con cui sono state preso le decisioni da dicembre in avanti. FIno a quelli degli ultimi giorni

Una mole di numeri che fotografa le diverse fasi della campagna in tutte le sue componenti: luoghi di somministrazione con più vaccini fatti, comuni con più residenti vaccinati - ad oggi quello più virtuoso della regione ad esempio con oltre l'80 percento di completamente vaccinati è Fascia seguito da Portofino 68 e Montegrosso Pian Latte 65. E poi la diffusione dei diversi farmaci nelle diverse fasi, compresi gli improvvisi stop alle somministrazioni di astrazeneca o il boom di cancellazioni dopo - eventi di cronaca come la drammatica morte di Camilla Canepa a inizio giugno.

Di sicuro, per quanto riguarda l'andamento della pandemia, solo grazie alle vaccinazioni - spiega il presidente della regione Giovanni Toti - non sono state necessarie misure restrittive.

Il prossimo elemento che sarà fotografato dai dati sarà l'effetto sulla campagna della diffusione del certificato verde. Per il momento i numeri mostrano un'accelerazione anche se una parte della popolazione è anbcora tra chi non si è vaccinato né prenotato.



Intanto è aumentato da stamattina il numero di persone che si sono rivolte al punto tamponi gratuito della Croce Rossa davanti alla Stazione Principe. E' l'effetto combinato tra esodi turistici e primo giorno di green pass. In coda genovesi e turisti in procinto di partire, ma anche persone che hanno scelto di rispettare la legge del certificato obbligatorio mediante il controllo con tampone piuttosto che con il vaccino. A tale riguardo siglato un protocollo d'intesa (ad adesione volontaria) con le farmacie che prevede un prezzo concordato del test pari a 15 euro per gli adulti e a 8 per i minori tra i 12 e i 18 anni.