Savona, trovato il corpo senza vita di Francesco “Bacco” Doberti

Savona, il luogo del ritrovamento del cadavere

Il corpo senza vita del noto ristoratore savonese Francesco "Bacco" Doberti, è stato trovato nel tardo pomeriggio nella zona dell'autoporto di Savona, a poche decine di metri dal casello autostradale. L'uomo, molto conosciuto in città, era scomparso misteriosamente martedì scorso. Da giorni i Vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino Liguria e il gruppo cinofilo della Croce Bianca di Spotorno lo stavano cercando, in particolare nella zona della Madonna del Monte, dove qualcuno ne aveva segnalato la presenza. Bacco sarebbe stato avvistato (sempre martedì mattina) anche a Zinola, nei pressi dell'autostrada, lungo una strada adiacente al casello, a piedi e da solo. Questa sera il ritrovamento del cadavere. Il corpo era nascosto tra i cespugli, in una collinetta ai confini del parcheggio per i mezzi pesanti. Lo ha notato un camionista rumeno che era andato nel canneto per un bisogno fisiologico. È tornato sotto shock all'autoporto e ha avvisato subito un collega serbo, che ha chiamato la Polizia. Secondo le prime informazioni il corpo, per il quale è stata disposta l'autopsia, sarebbe in uno stato che ne confermerebbe la morte un paio di giorni fa, forse nello stesso giorno della scomparsa. Non si esclude per ora nessuna pista.