A10, iniziano i lavori. 14 km di coda

Primo giorno di chiusura A10

Al via i cantieri sulla A10. Nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà rimarrà una sola corsia per senso di marcia, un imbuto per tutta la rete genovese.



Code già dal mattino. Prima 2 km intorno alle 8. Poi 4 e a metà mattinata 8 km a partire da Arenzano. In questo momento le code hanno raggiunto i 14 km a partire da Varazze. Personale di Aspi sta distribuendo acqua lungo la coda in avvicinamento al cantiere in direzione Genova e si sta allestendo anche un maxischermo in porto per informare le persone che sbarcano dai traghetti delle condizioni dell'autostrada. Disagi anche sull'A26 verso Genova: da Masone i km di coda sono 5 . Molti i mezzi pesanti presenti. Disagi anche sull'Aurelia con incolonnamenti dalla fine del rettilineo di Cogoleto in direzione Genova. .



Il traffico maggiore è previsto però con i rientri dalle ferie. Nei prossimi giorni Autostrade ipotizza code di 10-15 km in direzione Genova e 4 Km in direzione Savona. Per le auto l'alternativa è rappresentata dall'Aurelia. I mezzi pesanti non avranno scelta: divieto di circolazione sulla viabilità comunale.

Potenziati i canali informativi, in strada mezzi di pronto intervento, in caso di incidenti e guasti, ma anche bottigliette d'acqua e generi di conforto.

Il cantiere alle gallerie Provenzale, Torrazza e Prà vedrà alternarsi un centinaio di operai. La speranza è di finire i lavori e riaprire due giorni prima della scadenza del 25. Ma per la rete ligure i disagi non sono certo finiti. Nuovi cantieri a partire dal 23 agosto in zona Albissola sulla galleria Ranco e sulla A12 per le gallerie Santa Giulia e Maddalena.



Nel video la diretta dal cantiere di Simone Gorla e le voci degli automobilisti raccolte da Fabrizio Assandri