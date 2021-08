A10, ultime ore di passione. 4 km di code da Arenzano

Sono le ultime ore di passione, poi, dalle 6 di domani mattina stop ai cantieri sull'A10 nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra. Il cantiere, dove sono in corso da lunedì scorso i lavori per la messa in sicurezza di tre gallerie, Provenzale, Torrazza e Prà, verrà smontato a partire dalle 22. Nelle ore notturne si procederà alla rimozione dello scambio di carreggiata e all'apposizione della nuova segnaletica. Solo sabato mattina la carreggiata nord potrà riaprire al traffico ripristinando di conseguenza le due corsie per senso di marcia. Il traffico questa mattina è stato abbastanza contenuto, mentre nel pomeriggio si registrano code fino a 4 chilometri - in diminuzione - tra Arenzano e Genova, in direzione Genova. Un venerdì da bollino rosso per la viabilità genovese, soprattutto per l'arrivo del traffico urbano dell'accesso al terminal traghetti, con oltre 7mila vetture arrivate in città. Per questa ragione già ieri era stato lanciato un appello unanime da istituzioni, ministero delle infrastrutture e Aspi, di posticipare a domani, ove possibile, le partenze per il fine settimana.