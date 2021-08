Prima il presidio in piazza De Ferrari, poi ancora una volta un corteo non autorizzato che ha bloccato il traffico nel centro di Genova. Per il terzo sabato consecutivo i "no pass" sono scesi in piazza, la prima volta da quando sono entrate in vigore le nuove regole di protezione dal virus che prevedono l'uso del certificato verde. La manifestazione si è conclusa alle 20:15 circa, meno di 500 i partecipanti.