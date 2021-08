Contagi in aumento, ma calano i ricoveri

Tamponi covid

Sono 212 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 3.851 tamponi molecolari e 3.613 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull'emergenza Covid. Cala il numero degli ospedalizzati, in totale 86 (9 in meno) con 11 pazienti in terapia intensiva.



I vaccini somministrati sono il 90%, cioè 1.947.985 dosi su 2.154.794 consegnate. Nelle ultime ventiquattro ore è stato registrato un decesso: si tratta di un anziano di 92 anni all'ospedale di Sestri Levante. Il bilancio delle vittime sale a 4.381 da inizio emergenza.



Dei nuovi contagiati 84 sono in provincia di Genova, 49 nell'Imperiese, 34 nel Savonese, 29 nello Spezzino. Gli attualmente positivi sono 3.211 in Liguria (182 in meno) con 29 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 1.943 persone (44 in meno). In sorveglianza attiva 1.854 soggetti.