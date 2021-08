A.Li.Sa: contagi e ricoveri in lieve aumento

Le code all'hub vaccinale della Asl3 genovese

Sono 172 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.779 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.914 tamponi antigenici rapidi. Non si registrano decessi, mentre gli ospedalizzati sono in tutto 43, di cui 9 in terapia intensiva, con una persona in più rispetto all'ultima rilevazione.



Procede spedita la campagna di immunizzazione. L'hub vaccinale alla Fiera di Genova sta per traslocare alla sala Chiamata del Porto e al Teatro della Gioventù. Nella sede della Culmv si inizierà a vaccinare martedì, in via Cesarea non prima di mercoledì.