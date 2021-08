Covid, ancora 135 casi in Liguria

Sono 135 i nuovi positivi con 2370 tamponi molecolari e 3734 test rapidi processati. L'epidemia, pur rallentata dai vaccini, continua a interessare la nostra regione. 63 gli ospedalizzati, quattro in più rispetto al precedente bollettino. 15 i pazienti in terapia intensiva. 134 i guariti. Un decesso, una donna di 92 anni morta all'Ospedale di Sestri Levante.

La maggior parte dei nuovi casi si concentra in provincia di Genova, 61. seguita da Imperia, 40, La Spezia, 22, e Savona, 12. 25 le persone in isolamento domiciliare mentre in sorveglianza attiva sono in 1.438.

Sul fronte dei vaccini è stata superata quota 1,8 milioni dosi somministrate, il 94% di quelle consegnate.