Covid-19: aumentano i pazienti ricoverati negli ospedali

Il Pronto Soccorso del Policlinico San Martino

Sono 172 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria, a fronte di 2.839 tamponi molecolari e 4.652 test antigenici eseguiti. Gli ospedalizzati salgono a 89, tre in più rispetto all'ultima rilevazione diffusa dall'agenzia sanitaria A.Li.Sa. con un incremento anche nelle terapie intensive: dodici pazienti gravi ricoverati.



Il bollettino della Regione Liguria non riporta decessi. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sulle dosi consegnate pari a 2.241.419, ne è stato somministrato l'88%, cioè 1.973.452.