Covid, cinque migranti positivi a Ventimiglia

Nuovi positivi e ricoverati

Cinque richiedenti asilo ospiti della Croce Rossa, a Camporosso, sono risultati positivi al Covid. Gli stranieri, che risultano asintomatici, sono stati messi in isolamento nelle rispettive stanze e sono in corso da parte dell'a Asl1 le verifiche per il tracciamento dei contatti.

Al momento sono centinaia i migranti in varie zone del territorio di Ventimiglia, tutti senza una fissa dimora che potrebbero aver avuto contatti con i migranti positivi.