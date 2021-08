Gente in coda per il tampone alla stazione Principe

In coda alla stazione di Genova Principe. Non per prendere il treno, ma per fare il tampone. Centinaia di persone si sono messe in fila davanti al centro allestito dalla Croce Rossa. Qui è possibile fare il test gratis e senza prenotazione. Il presidio è attivo ormai da un mese e mezzo, pensato in origine per i viaggiatori di passaggio dalla stazione. Ma dal 6 agosto, data di entrata in vigore delle nuove norme sul green pass, il flusso di presenze è cresciuto esponenzialmente. Sabato mattina il picco è stato di 300 persone in attesa. E la fila è lunga anche nelle prime ore di domenica.

Il risultato è disponibile in dieci minuti e vale per 48 ore. Per tanti è un modo per poter andare al ristorante, in palestra, piscina e in tutti gli altri luoghi dove la certificazione verde è obbligatoria. Non ci sono solo i "no green pass" e le persone contrarie per principio al vaccino. Tanti giovani che non sono ancora riusciti a vaccinarsi sfruttano la possibilità per assicurarsi una domenica in libertà.



Nel video le voci raccolte tra chi era in attesa o aveva appena ricevuto il referto