Sono 106 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.209 tamponi molecolari e 4.086 test antigenici rapidi. Il dato dei positivi per Asl di appartenenza: Imperia (Asl 1), 39; Savona (Asl 2), 11; Genova 34, di cui 24 in Asl 3 e 10 in Asl 4. Infine la Spezia (Asl 5), 22. Sulle persone ricoverate, crescono ancora, sono 2 in più, per 68 persone complessivamente. Di queste, 14 in terapia intensiva, dato che registra il calo di un'unità. Nessuna vittima.